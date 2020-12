Notte di San Silvestro: ecco quando posso rientrare a casa dopo le 22 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Zona rossa Covid oggi e a Capodanno: le regole per gli spostamenti e l'autocertificazione. posso dormire da un amico o parente? Articolo Capodanno in zona rossa: cosa si può fare e cosa no Articolo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Zona rossa Covid oggi e a Capodanno: le regole per gli spostamenti e l'autocertificazione.dormire da un amico o parente? Articolo Capodanno in zona rossa: cosa si può fare e cosa no Articolo ...

francescoassisi : Questa notte, in attesa del 2021, uniamoci alla #veglia di #preghiera dei frati in diretta #Facebook. Dalle 23.30 s… - ilpost : La notte di San Silvestro - Pontifex_it : Segui la Santa Messa nella notte - Natale del Signore, Basilica di San Pietro ore 19:30 (CET)… - EBoffano : RT @GiovaValentini: Una piccola idea per questa notte di San Silvestro domestica: prendete tutti i calendari 2020 che avete in casa e bruci… - zazoomblog : Notte di San Silvestro: ecco chi ha già festeggiato e come. Le foto insolite da Sydney - #Notte #Silvestro:… -