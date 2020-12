Notizie serie tv 31 dicembre: svelata la trama del primo episodio di Batwoman 2 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Notizie serie tv 31 dicembre: ecco come riparte Batwoman dopo l’addio di Ruby Rose Notizie serie tv 31 dicembre – Arriva una sinossi ufficiale del primo episodio della seconda stagione di Batwoman in onda su The CW il 17 gennaio e che vedrà il cambio di protagonista con Javicia Leslie subentrare a Ruby Rose che ha deciso di lasciare la serie. L’episodio si intitola What Happened to Kate Kane e nella sinossi si legge “mentre amici e parenti sperano ancora di poter trovare Kate, una venticinquenne vagabonda Ryan Wilder si imbatte nel costume di Kate. Ryan non vuole più essere una vittima e decide di usare il costume come una corazza perlustrando le strade di Gotham e attaccando i membri ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 31 dicembre 2020)tv 31: ecco come ripartedopo l’addio di Ruby Rosetv 31– Arriva una sinossi ufficiale deldella seconda stagione diin onda su The CW il 17 gennaio e che vedrà il cambio di protagonista con Javicia Leslie subentrare a Ruby Rose che ha deciso di lasciare la. L’si intitola What Happened to Kate Kane e nella sinossi si legge “mentre amici e parenti sperano ancora di poter trovare Kate, una venticinquenne vagabonda Ryan Wilder si imbatte nel costume di Kate. Ryan non vuole più essere una vittima e decide di usare il costume come una corazza perlustrando le strade di Gotham e attaccando i membri ...

