“Non riaprire le scuole e prolungare la zona rossa”. L’allarmista Ricciardi colpisce ancora (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – “Non riaprire le scuole e prolungare la zona rossa almeno fino a metà gennaio“: il catastrofista Walter Ricciardi torna alla carica con il consueto terrorismo psicologico. “Le scuole sono ambienti sicuri, ma è la situazione esterna a sconsigliarne la riapertura”, dice convinto il consulente del ministro della Salute. In una intervista alla Stampa, Ricciardi sgancia la bomba: “So che è impopolare dirlo, ma non è il caso” di riprendere le lezioni in presenza. Come se non bastasse poi evoca lo spettro del lockdown nazionale come unica soluzione contro il coronavirus. Ricciardi chiede di non riaprire le scuole “Si possono riportare i ragazzi in classe solo con una circolazione bassa del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – “Nonlelaalmeno fino a metà gennaio“: il catastrofista Waltertorna alla carica con il consueto terrorismo psicologico. “Lesono ambienti sicuri, ma è la situazione esterna a sconsigliarne la riapertura”, dice convinto il consulente del ministro della Salute. In una intervista alla Stampa,sgancia la bomba: “So che è impopolare dirlo, ma non è il caso” di riprendere le lezioni in presenza. Come se non bastasse poi evoca lo spettro del lockdown nazionale come unica soluzione contro il coronavirus.chiede di nonle“Si possono riportare i ragazzi in classe solo con una circolazione bassa del ...

