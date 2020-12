“Non riapriamo le scuole”. Walter Ricciardi è categorico: “Fino a quando l’Italia sarà zona rossa” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Il lockdown natalizio andrebbe prolungato almeno Fino a metà gennaio e non ci sono le condizioni per riaprire le scuole tra una settimana”. Lo afferma Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e professore di Igiene all’Università Cattolica, in un’intervista a ‘La Stampa’. Quanto alla campagna vaccinale, “se nei primi mesi del 2021 riusciremo a vaccinare le categorie più fragili della popolazione, già prima dell’estate avremo ricadute positive dal punto vista della mortalità e dei ricoveri in ospedale, alleggerendo la pressione sul sistema sanitario – sottolinea – Ma per vedere risultati sul fronte dei contagi, quindi una diminuzione della circolazione del virus, bisognerà aspettare la fine dell’anno”. Ricciardi è d’accordo nell’escludere l’obbligatorietà ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Il lockdown natalizio andrebbe prolungato almenoa metà gennaio e non ci sono le condizioni per riaprire letra una settimana”. Lo afferma, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e professore di Igiene all’Università Cattolica, in un’intervista a ‘La Stampa’. Quanto alla campagna vaccinale, “se nei primi mesi del 2021 riusciremo a vaccinare le categorie più fragili della popolazione, già prima dell’estate avremo ricadute positive dal punto vista della mortalità e dei ricoveri in ospedale, alleggerendo la pressione sul sistema sanitario – sottolinea – Ma per vedere risultati sul fronte dei contagi, quindi una diminuzione della circolazione del virus, bisognerà aspettare la fine dell’anno”.è d’accordo nell’escludere l’obbligatorietà ...

Nclosing123 : Però continuiamo a ripetere gli stessi errori. Oggi sappiamo che c'è una variante in giro del virus e invece di man… - Sakurauchi_Hime : RT @annamariabeatr6: @Libero_official È la prova evidente che le restrizioni non servano a un cavolo anzi ci fa ammalare ancora di piu. Ri… - AcidoRatto : @ImCiccio @MaxFremps9 @Alberto56647059 @Agenzia_Ansa meglio che 0% e calcolano sia meglio avere il doppio della gen… - Minasexystar : @GiuseppeConteIT Ancora che parli !! Siamo chiusi da mesi ! Il 15 riapriamo non ti inventare cazzate che ti infilo… - Lady_ofShalott_ : Ma sì, riapriamo tutti, stiamo tutti in 25 in un’aula, che tanto non ce n’è coviddi -

Ultime Notizie dalla rete : Non riapriamo "Non riapriamo le scuole". Walter Ricciardi è categorico: "Fino a quando l'Italia sarà zona rossa" Caffeina Magazine Saraceno attacca: “La scuola rischia di non riaprire né il 7 né l’11 gennaio”

Chiara Saraceno, torna a parlare di scuola e lo fa analizzando tutte le criticità che contraddistinguono il ritorno in classe di gennaio, non così scontato per la sociologa ...

RIAPERTURA IMPIANTI DI SCI SLITTA A 18 GENNAIO:

LUCOLI – La neve c’è e quest’anno non si tratta di neve tecnica o artificiale, ma di neve naturale scesa sulle montagne ben prima delle vacanze di Natale. Ecco perché, se alcuni impianti in giro per l ...

