Niente Te Deum per il Papa. Il motivo? Una malattia profetica (Di giovedì 31 dicembre 2020) Papa Francesco non sarà presente al consueto appuntamento del Te Deum di fine anno: a tenerlo lontano dai suoi fedeli quella malattia profetica con cui combatte da anni. Anche se Papa Bergoglio gode di ottima salute ed è ancora molto attivo nonostante l’età ormai avanzata, ci sono alcuni acciacchi contro cui il Santo Padre continua a combattere da anni. Proprio il più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 31 dicembre 2020)Francesco non sarà presente al consueto appuntamento del Tedi fine anno: a tenerlo lontano dai suoi fedeli quellacon cui combatte da anni. Anche seBergoglio gode di ottima salute ed è ancora molto attivo nonostante l’età ormai avanzata, ci sono alcuni acciacchi contro cui il Santo Padre continua a combattere da anni. Proprio il più L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TgLa7 : #Papa: causa sciatalgia niente Te Deum e messa Capodanno #Bruni, portavoce vaticano: 'domani però reciterà l'Angelu… - UgoBaroni : RT @repubblica: Papa Francesco non sta bene, niente messa di Capodanno e Te Deum: 'Dolorosa sciatalgia' [aggiornamento delle 15:56] https:/… - nanogrupo : RT @repubblica: Papa Francesco non sta bene, niente messa di Capodanno e Te Deum: 'Dolorosa sciatalgia' [aggiornamento delle 15:56] https:/… - christiane5 : RT @repubblica: Papa Francesco non sta bene, niente messa di Capodanno e Te Deum: 'Dolorosa sciatalgia' [aggiornamento delle 15:56] https:/… - repubblica : Papa Francesco non sta bene, niente messa di Capodanno e Te Deum: 'Dolorosa sciatalgia' [aggiornamento delle 15:56] -