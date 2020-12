Niente messa per il Vescovo Tomasi: per lui scatta la quarantena fiduciaria (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mercoledì sera e giovedì il Vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi , non presiederà le previste celebrazioni in cattedrale e al monastero della Visitazione. Da oggi, infatti, mons. Tomasi si trova ... Leggi su trevisotoday (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mercoledì sera e giovedì ildi Treviso, mons. Michele, non presiederà le previste celebrazioni in cattedrale e al monastero della Visitazione. Da oggi, infatti, mons.si trova ...

MediasetTgcom24 : Capodanno, Papa Francesco ha la sciatalgia: niente Te Deum e messa di inizio anno #PapaFrancesco… - repubblica : Papa Francesco non sta bene, niente messa di Capodanno e Te Deum: 'Dolorosa sciatalgia' - repubblica : Papa Francesco non sta bene, niente messa di Capodanno e Te Deum: 'Dolorosa sciatalgia' [aggiornamento delle 15:56] - manu_etoile : RT @DSant65: #Capodanno, #Bergoglio ha la #sciatalgia: niente #TeDeum e #messa di inizio anno.(non so se vi ricordate gli ultimi giorni di… - AlbertoNisolini : Papa Francesco non sta bene, niente messa di Capodanno e Te Deum: 'Dolorosa sciatalgia' -