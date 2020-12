Nicolò Zaniolo rivela: “La mia ex Sara è incinta. Le avevo detto che non mi sentivo pronto, ma ha deciso di proseguire la gravidanza” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Mi rendo conto che, viste le indiscrezioni uscite, oggi è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte”. Inizia così il racconto fatto da Nicolò Zaniolo alla Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo a cui il giovane calciatore della Roma ha deciso di rompere il silenzio sulla sua vita privata per raccontare la sua verità sulla gravidanza della sua fidanzata Sara Scaperrotta e sul suo nuovo amore, Madalina Ghenea. La notizia della gravidanza dell’ex compagna è stata rivelata dal settimanale Oggi come indiscrezione proprio nel giorno in cui l’attaccante 21enne ha confermato ufficialmente la sua nuova relazione con la modella rumena 33enne Madalina Ghenea. Ecco perché si è trovato costretto a “fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Mi rendo conto che, viste le indiscrezioni uscite, oggi è arrivato il momento di raccontare anche la mia versione. Sperando di chiudere qui il discorso, una volta per tutte”. Inizia così il racconto fatto daalla Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo a cui il giovane calciatore della Roma hadi rompere il silenzio sulla sua vita privata per raccontare la sua verità sulladella sua fidanzataScaperrotta e sul suo nuovo amore, Madalina Ghenea. La notizia delladell’ex compagna è statata dal settimanale Oggi come indiscrezione proprio nel giorno in cui l’attaccante 21enne ha confermato ufficialmente la sua nuova relazione con la modella rumena 33enne Madalina Ghenea. Ecco perché si è trovato costretto a “fare ...

