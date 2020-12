Nicolò Zaniolo, l’ex fidanzata Sara è incinta: «Mi assumerò da padre ogni responsabilità» (Di giovedì 31 dicembre 2020) In questi giorni non si fa altro che parlare di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma molto presto tornerà a correre in campo, dopo un gravissimo infortunio al ginocchio. Non solo la sua vita calcistica è movimentata, ma anche quelle sentimentale. Nicolò ha da poco confermato la fine della sua relazione con Sara Scaperrotta e la nascita della sua nuova love story con Madalina Ghenea. Il calciatore però, durante una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha lanciato un bomba incredibile. La sua ex fidanzata è incinta e lui sta per diventare papà. Questa novità ha decisamente sconvolto i suoi sostenitori, i quali sono rimasti a bocca aperta. Leggi anche –> Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo stanno insieme: la modella conferma la notizia sui ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) In questi giorni non si fa altro che parlare di. Il calciatore della Roma molto presto tornerà a correre in campo, dopo un gravissimo infortunio al ginocchio. Non solo la sua vita calcistica è movimentata, ma anche quelle sentimentale.ha da poco confermato la fine della sua relazione conScaperrotta e la nascita della sua nuova love story con Madalina Ghenea. Il calciatore però, durante una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha lanciato un bomba incredibile. La sua exe lui sta per diventare papà. Questa novità ha decisamente sconvolto i suoi sostenitori, i quali sono rimasti a bocca aperta. Leggi anche –> Madalina Ghenea estanno insieme: la modella conferma la notizia sui ...

