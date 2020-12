Nicolò Zaniolo, l’ex fidanzata Sara è incinta? Il calciatore rompe il silenzio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nicolò Zaniolo ha da poco ufficializzato la sua relazione con Madalina Ghenea, eppure nelle ultime ore sembra esser spuntato un clamoroso retroscena. Già nei giorni scorsi il calciatore della Roma si era trovato a rispondere ad alcune critiche per essersi subito rifidanzato non appena comunicata la rottura con la sua ex, Sara Scaperrotta. Ma adesso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 31 dicembre 2020)ha da poco ufficializzato la sua relazione con Madalina Ghenea, eppure nelle ultime ore sembra esser spuntato un clamoroso retroscena. Già nei giorni scorsi ildella Roma si era trovato a rispondere ad alcune critiche per essersi subito rifidanzato non appena comunicata la rottura con la sua ex,Scaperrotta. Ma adesso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

