Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea è amore, ma la sua ex è incinta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sempre più sotto i riflettori e non per motivi calcistici Nicolò Zaniolo, l’attaccante della Roma e della Nazionale italiana ora fermo ai box per un infortunio ha scoperto che la sua ex, Sara Scaperrotta è incinta. E lui sarebbe il padre. Tutto questo mentre Zaniolo ha confermato il suo nuovo amore con la bellissima (e più grande di lui) Madalina Ghenea, attrice e modella (vista nel bellissimo Youth). Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo amore hot ‘posso baciarti tutto il tempo’ L’atleta ma prima ancora, l’uomo non si è tirato indietro e si è detto pronto ad assumersi tutte le sue responsabilità. “La storia con Sara è finita da qualche tempo – ha commentato alla Gazzetta dello sport – ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sempre più sotto i riflettori e non per motivi calcistici, l’attaccante della Roma e della Nazionale italiana ora fermo ai box per un infortunio ha scoperto che la sua ex, Sara Scaperrotta è. E lui sarebbe il padre. Tutto questo mentreha confermato il suo nuovocon la bellissima (e più grande di lui), attrice e modella (vista nel bellissimo Youth).hot ‘posso baciarti tutto il tempo’ L’atleta ma prima ancora, l’uomo non si è tirato indietro e si è detto pronto ad assumersi tutte le sue responsabilità. “La storia con Sara è finita da qualche tempo – ha commentato alla Gazzetta dello sport – ...

OfficialASRoma : ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il nostro gol più bello del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo in casa della SPAL ???? #ASRoma - OfficialASRoma : ?????? Due anni fa, Nicolò Zaniolo segnava il suo primo gol in giallorosso ???? #ASRoma - ILSOTRANTO : #Zaniolo Zaniolo conferma: 'La mia ex aspetta un figlio mio, farò il padre anche se...' Nicolò Zaniolo ancora sott… - UmbyWanKenobi : RT @OfficialASRoma: ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il nostro gol più bello del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo in casa della SPAL ???? #ASRoma https… - JohannesRutz : RT @OfficialASRoma: ?????? #RomaAwards ?????? ?? Il nostro gol più bello del 2020 è quello di Nicolò Zaniolo in casa della SPAL ???? #ASRoma https… -