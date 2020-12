NFL | pillole di Week 16 – Allen-Diggs | Kamara e Kelce da record

(Di giovedì 31 dicembre 2020) La regular season sta volgendo al termine e i giocatori, a una settimana dai playoff, continuano a dare il massimo. Buffalo, vincitrice della AFC East e già qualificata alla post season, può fare sempre più affidamento sul duo. New Orleans ritorna a vincere e, oltre a festeggiare il titolo di divisione, si gode ilman Alvin. Lo stesso fa Kansas City con il suo tight end Travis. Per Los Angeles, sponda Chargers, invece, non ci saranno i playoff nell’immediato futuro, ma una certezza rimane.: Buffalo ha il suo tandem da Super Bowl? Il tandemsi è definitivamente consolidato, nel corso di questa regular season, fino a diventare uno dei più letali nella lega. Nella gara vinta ...

sowmyasofia : NFL, pillole di Week 15 – La prima scelta del 2021 e i playoff senza i Patriots - MoliPietro : NFL, pillole di Week 15 – La prima scelta del 2021 e i playoff senza i Patriots -

Ultime Notizie dalla rete : NFL pillole

Periodico Daily - Notizie

Un’altra settimana di NFL si è conclusa e la post season si fa sempre più vicina. Il verdetto della Week 15 è stato particolarmente amaro per i New England Patriots. Per la prima volta dalla stagione ...dal duo Rodgers-Adams. I Rams non sono ancora sicuri dei playoff, ma ci sono molto vicini, e, intanto, si godono il loro rookie Cam Akers.