Neve a Milano, tre cani folgorati da scariche elettriche (Di giovedì 31 dicembre 2020) Paola Fucilieri Gli animali colpiti mentre passeggiavano con i padroni. Problema di scarsa manutenzione Il fenomeno - causato da Neve e ghiaccio uniti ad altri fattori determinanti, tra i quali una manutenzione non proprio ineccepibile sotto il manto stradale per l'incontrollabile accumulo di detriti di vario genere - pare non sia una novità. Già nel 2016, infatti, in provincia di Lecco, aveva messo ko due Schnauzer e c'era voluto più di qualche giorno perché si riprendessero del tutto. Quello che forse non era mai accaduto è che quel medesimo fenomeno, in questi giorni di maltempo, in meno di 48 ore facesse ben tre vittime a quattrozampe (tra cui un tenero cucciolino), tra la provincia di Milano e quella di Como. cani morti tutti folgorati da una scarica elettrica mentre passeggiavano insieme ai loro ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Paola Fucilieri Gli animali colpiti mentre passeggiavano con i padroni. Problema di scarsa manutenzione Il fenomeno - causato dae ghiaccio uniti ad altri fattori determinanti, tra i quali una manutenzione non proprio ineccepibile sotto il manto stradale per l'incontrollabile accumulo di detriti di vario genere - pare non sia una novità. Già nel 2016, infatti, in provincia di Lecco, aveva messo ko due Schnauzer e c'era voluto più di qualche giorno perché si riprendessero del tutto. Quello che forse non era mai accaduto è che quel medesimo fenomeno, in questi giorni di maltempo, in meno di 48 ore facesse ben tre vittime a quattrozampe (tra cui un tenero cucciolino), tra la provincia die quella di Como.morti tuttida una scarica elettrica mentre passeggiavano insieme ai loro ...

A causarne la morte una dispersione d’energia che ha alla base dei cavi ammalorati e non correttamente isolati, e che può essere fatale per gli animali ...

