Nella rotta balcanica l' abisso dell' umanità

In Europa, Nella Ue, ora, sta accadendo qualcosa di orribile, qualcosa che precipita l'umanità ancora di più in un abisso. Alcune migliaia di migranti, infatti, stanno cercando scampo in Europa, attraverso la rotta balcanica che si snoda, da Sud verso Nord, dalla Bosnia alla Croazia, dalla Slovenia all'Italia. In ognuna di queste Nazioni, questi poveri disperati vengono respinti, usando anche una violenza feroce, come testimoniano inchieste giornalistiche e prove video, che forniscono immagini impressionanti. I migranti sono abbandonati nel gelo invernale, senza soccorsi di nessun genere ed anzi, malmenati e talvolta mutilati. Si tratta di una situazione che è nota a tutti e che quindi coinvolge anche l'Italia e non può passare sotto silenzio. Già nel 2019 i volontari del Border Monitoring Violence ...

Giugliano, balordi in azione: finestrini rotti e spesa rubata

GIUGLIANO – Balordi in azione nei pressi di “Surgelati Mare blu” a Lago Patria. Alcuni malviventi, secondo una quanto riportato da una segnalazione arrivata alla nostra redazione, nella serata di ieri ...

