Nel 2021 a Sanremo nascerà il museo della canzone italiana (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, 30 dicembre, è stata approvata la convenzione che permetterà la creazione del museo della canzone italiana nella cittadina di Sanremo. Ad affermarlo è stato il Sindaco Alberto ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, 30 dicembre, è stata approvata la convenzione che permetterà la creazione delnella cittadina di. Ad affermarlo è stato il Sindaco Alberto ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 Nel 2021 si farà una grande scorpacciata di sport AGI - Agenzia Italia Benasciutti: “Buon 2021 ai tifosi e alla città, Rovigo ripartirà più forte”

[CALCIO] Il Rovigo calcio e il patron Roberto Benasciutti si augurano di riprendere il campionato quando prima, emergenza sanitaria permettendo ...

Capodanno, la diretta dal mondo: contro alla rovescia in lockdown (quasi) ovunque. In Nuova Zelanda festa Covid-free

Capodanno, il countdown è partito, l'ultimo giorno di questo interminabile 2020 sta per concludersi. Chiusura di bar, ristoranti e discoteche, coprifuoco, e in molti casi niente ...

