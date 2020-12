NBA, distorsione alla caviglia per Danilo Gallinari (Di giovedì 31 dicembre 2020) Infortunio per Danilo Gallinari nel corso di Brooklyn Nets-Atlanta Hawks. Il giocatore degli ospiti, tra i più forti cestisti italiani e da anni in NBA, ha riportato una distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto a lasciare il parquet newyorkese già dopo appena tre minuti per poi non poter più rientrare. Nelle prossime ore si capirà l’entità del problema dopo ulteriori test medici. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Infortunio pernel corso di Brooklyn Nets-Atlanta Hawks. Il giocatore degli ospiti, tra i più forti cestisti italiani e da anni in NBA, ha riportato unadestra che lo ha costretto a lasciare il parquet newyorkese già dopo appena tre minuti per poi non poter più rientrare. Nelle prossime ore si capirà l’entità del problema dopo ulteriori test medici. SportFace.

