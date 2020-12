NBA, Becky Hammon prima donna in panchina in San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers (Di giovedì 31 dicembre 2020) Becky Hammon nella storia. L’assistente di coach Gregg Popovich ai San Antonio Spurs nella notte NBA è diventata la prima donna a guidare una squadra dalla panchina dopo l’espulsione dell’esperto allenatore nella sfida vinta contro i Los Angeles Lakers per 107-121. Dopo la cacciata per proteste di Popovich, la Hammon – ex star della WNBA – ha preso il comando delle operazioni proprio su richiesta del capo-allenatore, che l’ha designata sul momento come sua sostituta: “Ovviamente è un fatto molto importante. Un momento notevole. Provo a non pensare al grande significato di questo momento perché è davvero travolgente”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020)nella storia. L’assistente di coach Gregg Popovich ai Sannella notte NBA è diventata laa guidare una squadra dalladopo l’espulsione dell’esperto allenatore nella sfida vinta contro i Losper 107-121. Dopo la cacciata per proteste di Popovich, la– ex star della WNBA – ha preso il comando delle operazioni proprio su richiesta del capo-allenatore, che l’ha designata sul momento come sua sostituta: “Ovviamente è un fatto molto importante. Un momento notevole. Provo a non pensare al grande significato di questo momento perché è davvero travolgente”. SportFace.

