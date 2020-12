NBA 2020-2021: Brooklyn supera Atlanta in un match ad altissimo punteggio, i Lakers vincono contro gli Spurs (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono sei le partite che si sono tenute nella nottata NBA appena conclusa. I Boston Celtics hanno aperto le danze sconfiggendo 107-126 i Memphis Grizzlies. Il migliore in campo è stato un Jaylen Brown capace di sfornare una prestazione da addirittura 42 punti. Sorridono anche i Brooklyn Nets che, in un match dominato dagli attacchi, superano 141-145 gli Atlanta Hawks. Sono stati ben sette i giocatori del sodalizio newyorchese in grado di superare la doppia cifra. Tra essi, il miglior marcatore è stato Kevin Durant che ne ha messi 33 ai quali, oltretutto, ha aggiunto anche 11 rimbalzi e 8 assist. I Miami Heat, con Dragic, Adebayo ed Herro tutti e tre capaci di superare quota venti punti, si sono immediatamente presi la rivincita sui Milwaukee Bucks dopo l’umiliante sconfitta subita ieri ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono sei le partite che si sono tenute nella nottata NBA appena conclusa. I Boston Celtics hanno aperto le danze sconfiggendo 107-126 i Memphis Grizzlies. Il migliore in campo è stato un Jaylen Brown capace di sfornare una prestazione da addirittura 42 punti. Sorridono anche iNets che, in undominato dagli attacchi,no 141-145 gliHawks. Sono stati ben sette i giocatori del sodalizio newyorchese in grado dire la doppia cifra. Tra essi, il miglior marcatore è stato Kevin Durant che ne ha messi 33 ai quali, oltretutto, ha aggiunto anche 11 rimbalzi e 8 assist. I Miami Heat, con Dragic, Adebayo ed Herro tutti e tre capaci dire quota venti punti, si sono immediatamente presi la rivincita sui Milwaukee Bucks dopo l’umiliante sconfitta subita ieri ...

