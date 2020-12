NBA 2020/2021: Brooklyn rompe l’imbattibilità di Atlanta, bene anche Boston e Lakers (Di giovedì 31 dicembre 2020) I risultati della notte italiana tra mercoledì 30 dicembre e giovedì 31 dicembre ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBA 2020/2021. Brooklyn con 58 punti della coppia Irving-Durant spezza l’imbattibilità di Atlanta, che perde anche Danilo Gallinari per infortunio. I Lakers conducono con tranquillità la sfida di San Antonio, con LeBron James che raggiunge quota 1.000 partite consecutive in doppia cifra. Miami fa lo sgambetto a Milwaukee dopo essere stata umiliata giorni fa dai Bucks, mentre Boston travolge Memphis con i 42 punti di Jaylen Brown. Charlotte infine sconfigge Dallas grazie alle ottime prestazioni di LaMelo Ball e Miles Bridges. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE Atlanta ... Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) I risultati della notte italiana tra mercoledì 30 dicembre e giovedì 31 dicembre ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBAcon 58 punti della coppia Irving-Durant spezzadi, che perdeDanilo Gallinari per infortunio. Iconducono con tranquillità la sfida di San Antonio, con LeBron James che raggiunge quota 1.000 partite consecutive in doppia cifra. Miami fa lo sgambetto a Milwaukee dopo essere stata umiliata giorni fa dai Bucks, mentretravolge Memphis con i 42 punti di Jaylen Brown. Charlotte infine sconfigge Dallas grazie alle ottime prestazioni di LaMelo Ball e Miles Bridges. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE...

