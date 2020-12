Napoli, ultimo allenamento dell’anno per gli azzurri (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Seduta mattutina e ultimo allenamento del 2020 per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica 3 gennaio con Cagliari-Napoli alle ore 15. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Di seguito seduta tecnica ed esercitazioni di possesso palla con la rosa divisa in gruppi. Successivamente lavoro tecnico-tattico a campo intero e partitina finale. Demme ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra. Koulibaly ha fatto terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata. Palestra per Malcuit che ha un affaticamento al polpaccio destro. Foto: SSC Napoli L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Seduta mattutina edel 2020 per ilal Training Center. Glipreparano la ripresa del campionato in programma domenica 3 gennaio con Cagliari-alle ore 15. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Di seguito seduta tecnica ed esercitazioni di possesso palla con la rosa divisa in gruppi. Successivamente lavoro tecnico-tattico a campo intero e partitina finale. Demme ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra. Koulibaly ha fatto terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata. Palestra per Malcuit che ha un affaticamento al polpaccio destro. Foto: SSCL'articolo proviene ...

pisto_gol : Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napol… - Notiziedi_it : Napoli, ultimo allenamento dell’anno: ancora terapie e palestra per Koulibaly - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili SSC Napoli: ”Demme in parte in gruppo. Palestra per Koulibaly e Ma… - neifatti : Ultimo allenamento dell’anno per il Napoli - maparliamodite : @frachetwitta Ne è passato uno zorzando e uno da napoli, non ho seguito la diretta e non so se ce ne sono stati alt… -