Napoli, ucciso Ciro Caiafa: era il padre del ragazzo morto in Via Duomo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sparatoria nella notte a Napoli in Vico Sedil Capuano dove è sopraggiunta la morte per Ciro Caiafa il padre del ragazzo ucciso dalla Polizia in Via Duomo lo scorso ottobre. I dettagli San Silvestro di sangue per Napoli dove nella notte tra il 30 e il 31 dicembre si è registrato un grave fatto di cronaca. Parliamo di una vera e propria sparatoria in stile Far West occorsa in Vico Sedil Capuano a pochi passi da Via dei Tribunali e della Cattedrale di Santa Maria Assunta. Era l'una del mattino quando si sono avvertiti i primi spari, un agguato. Nel mirino dei sicari 40enne Ciro Caiafa e il suo tatuatore Gennaro Di Martino entrambe attinti da diversi colpi di arma da fuoco. I due hanno provato a reagire ...

Adnkronos : #Napoli, agguato nella notte: ucciso il padre di #LuigiCaiafa - GiustiziaNews24 : Napoli, morto in un agguato il papà del 17enne Luigi Caiafa ucciso durante una rapina da un poliziotto #Napoli… - karda70 : #Napoli, ucciso durante una #sparatoria #CiroCaiafa: era il padre di #LuigiCaiafa il ragazzo morto in #ViaDuomo lo… - cronachedi : #Omicidio a #Napoli, è il padre del 17enne che rimase ucciso in una sparatoria con i poliziotti dopo aver tentato d… - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Capodanno di sangue a Napoli, ucciso Ciro #Caiafa: il figlio morì nella tentata rapina -