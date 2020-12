Napoli | Maksimovic e Hysaj sempre più lontani dal progetto azzurro

cn1926it : #Maksimovic e #Hysaj, rinnovi ancora bloccati. Nessun passo avanti finora - TS - Dalla_SerieA : Calciomercato Napoli: da Hysaj a Maksimovic, rinnovi spinosi - - EuropaCalcio : #Napoli #Maksimovic #Hysaj, i rinnovi sono sempre più lontani - #EuropaCalcio - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, il rinnovo di Maksimovic è ancora possibile, decisive le prossime settimane - sportli26181512 : Napoli, non solo la grana Milik: da Hysaj e Maksimovic, i rinnovi spinosi: Napoli, non solo la grana Milik: da Hysa… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Maksimovic

Stando a quanto si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, in casa Napoli sono in fase di stallo i rinnovi di Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. I due ...E l'idea saltata fuori nelle ultime ore avrebbe del clamoroso. Maldini, infatti, sta pensando non ad uno, ma a ben due acquisti dal Napoli. Entrambi i giocatori messi nel mirino dal direttore tecnico ...