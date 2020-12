Napoli, l’ultimo messaggio di buon anno del sindaco De Magistris (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Non ci sono parole sufficienti per descrivere un 2020 così orribile nel suo complesso. Anche l’atmosfera di questi giorni è nella nostra città è piena di amarezza, malinconia, assenza di quella gioia, allegria quel profumo di vita che caratterizza il Natale napoletano”. Inizia così il messaggio di auguri per il 2021, alla fine di quest’anno martoriato dal Covid, del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. “Sono momenti difficili – spiega – mesi difficili per tutto il mondo, la speranza del vaccino fa intravedere per il 2021 la luce al di fuori del tunnel. Con poche parole non posso, ma con il profondo del mio cuore che augurare a tutti noi, a tutta la città, ma al tutto il mondo un 2021 migliore. Di salute di prosperità di sviluppo di armonia e di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Non ci sono parole sufficienti per descrivere un 2020 così orribile nel suo complesso. Anche l’atmosfera di questi giorni è nella nostra città è piena di amarezza, malinconia, assenza di quella gioia, allegria quel profumo di vita che caratterizza il Natale napoletano”. Inizia così ildi auguri per il 2021, alla fine di quest’martoriato dal Covid, deldiLuigi De. “Sono momenti difficili – spiega – mesi difficili per tutto il mondo, la speranza del vaccino fa intravedere per il 2021 la luce al di fuori del tunnel. Con poche parole non posso, ma con il profondo del mio cuore che augurare a tutti noi, a tutta la città, ma al tutto il mondo un 2021 migliore. Di salute di prosperità di sviluppo di armonia e di ...

