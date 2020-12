Napoli | flashmob dei medici in piazza del Plebiscito per ricordare vittime del Covid

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Questa sera, 31 dicembre, si è tenuto undeidi famiglia della Fimmg alle 18.00, indel. Lo scopo è quello dii colleghi scomparsi e tutte ledelindel“Siamo stanchi – spiegano in un comunicato idina generale – Siamo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli flashmob

Teleclubitalia

I medici della FIMMG Napoli saranno in piazza Plebiscito il 31 dicembre 2020, una manifestazione dall'alto valore simbolico ...LA MANIFESTAZIONEMaria Chiara AulisioMedici di famiglia in piazza per ricordare i colleghi, tanti, che hanno perso la vita sotto i colpi del Covid durante questa tragica pandemia. Domani pomeriggio,..