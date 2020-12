Napoli, agguato nella notte: morto il papà di Luigi Caiafa, il 17enne ucciso durante una rapina (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 40enne Ciro, padre di Luigi Caiafa, il 17enne colpito a morte da un poliziotto durante un tentativo di rapina, è stato ucciso a colpi di pistola questa notte a Napoli durante quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un vero e proprio agguato premeditato. Un uomo di 40 anni, Luigi Caiafa, è stato ucciso Leggi su 2anews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 40enne Ciro, padre di, ilcolpito a morte da un poliziottoun tentativo di, è statoa colpi di pistola questaquello che sembrerebbe a tutti gli effetti un vero e propriopremeditato. Un uomo di 40 anni,, è stato

repubblica : Napoli, agguato nella notte: ucciso il padre di Luigi Caiafa, il 17enne morto a ottobre in un conflitto a fuoco con… - corrmezzogiorno : #Napoli Morto in un agguato il padre del 17enne ucciso da un agente mentre tentava u... - _DAGOSPIA_ : NAPOLI, UCCISO IN UN AGGUATO CIRO CAIAFA, PREGIUDICATO E PADRE DI LUIGI, IL 17ENNE MORTO A OTTOBRE… - neifatti : Agguato nella notte a Napoli, un morto ed un ferito - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Napoli, agguato nella notte: ucciso il padre di Luigi Caiafa, il 17enne morto a ottobre in un conflitto a fuoco con la poli… -