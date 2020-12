Napoli. Agguato di camorra in zona San Lorenzo: morto Ciro Caiafa (Di giovedì 31 dicembre 2020) La camorra non teme il covid. E nell’ultimo giorno del 2020 i sicari della malavita entrano in azione in zona San Lorenzo. Bilancio dell’Agguato: un morto e un ferito. All’una e un quarto del mattino due persone ferite da colpi d’arma da fuoco sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Ciro Caiafa è morto poco dopo il ricovero. L’uomo di 40 anni era il padre del diciassettenne ucciso lo scorso 4 ottobre in via Duomo in un conflitto a fuoco contro agenti della polizia mentre tentava una rapina a mano armata. Il ferito è Gennaro Di Martino. Il ragazzo di 28 anni è incensurato. È stato trasportato con la vittima in ospedale. Gennaro era in casa di Ciro intento a fargli un tatuaggio. Colpito al fianco, non è ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lanon teme il covid. E nell’ultimo giorno del 2020 i sicari della malavita entrano in azione inSan. Bilancio dell’: une un ferito. All’una e un quarto del mattino due persone ferite da colpi d’arma da fuoco sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini.poco dopo il ricovero. L’uomo di 40 anni era il padre del diciassettenne ucciso lo scorso 4 ottobre in via Duomo in un conflitto a fuoco contro agenti della polizia mentre tentava una rapina a mano armata. Il ferito è Gennaro Di Martino. Il ragazzo di 28 anni è incensurato. È stato trasportato con la vittima in ospedale. Gennaro era in casa diintento a fargli un tatuaggio. Colpito al fianco, non è ...

