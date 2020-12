Musica | è morto Claude Bolling | il jazzman amato da Brigitte Bardot e del film ‘Borsalino’

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Parigi, 31 dic. – (Adnkronos) – Il musicista francesecelebre per aver esaltato la contaminazione tra lo swing e il classico, èall’ospedale di Saint-Cloud, a ovest di Parigi, la notte tra il 29 e il 30 dicembre, all’età di 90 anni. Soffriva da tempo di diverse patalogie. Portavoce di quellaper la quale la stampa americana usò, per la prima volta, la definizione Crossover Music appositamente per lui,è stato un rinomato pianista jazz, dotato di una impressionante tecnica virtuosistica, arrangiatore, direttore d’orchestra, compositore di colonne sonore per(“Borsalino” del 1970 e “California Suite” del 1978 tra le tante) e collaboratore di star comee Juliette ...

Parigi, 31 dic. - (Adnkronos) - Il musicista francese Claude Bolling, jazzman celebre per aver esaltato la contaminazione tra lo swing e il classico, ...