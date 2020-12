"Mozione di sfiducia a Conte, così vediamo". La Meloni attaca, gelo Lega e Forza Italia (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte proposta da Giorgia Meloni non trova la sponda sperata nel centrodestra. "Propongo a chi realmente voglia, come noi, mandare a casa definitivamente il governo Conte, e comunque a tutto il centrodestra, di presentare una Mozione di sfiducia al presidente del Consiglio e all'intero governo. così vedremo, ancora una volta, chi vuole mantenere in vita l'attuale esecutivo (o al massimo puntare a un rimpastino)", spiega la leader di Fratelli d'Italia nel tentativo di stanare Matteo Renzi (bluff o vera voglia di crisi?) ma anche, è il sospetto, chi in Forza Italia spera di poter dare un contributo alla sopravvivenza del premier. Secco no dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ladicontro Giuseppeproposta da Giorgianon trova la sponda sperata nel centrodestra. "Propongo a chi realmente voglia, come noi, mandare a casa definitivamente il governo, e comunque a tutto il centrodestra, di presentare unadial presidente del Consiglio e all'intero governo.vedremo, ancora una volta, chi vuole mantenere in vita l'attuale esecutivo (o al massimo puntare a un rimpastino)", spiega la leader di Fratelli d'nel tentativo di stanare Matteo Renzi (bluff o vera voglia di crisi?) ma anche, è il sospetto, chi inspera di poter dare un contributo alla sopravvivenza del premier. Secco no dalla ...

FratellidItalia : ?? Sfiduciamo Conte. #MozioneDiSfiducia ?? Link: - tg2rai : Via libera anche dal Senato alla #leggedibilancio , soddisfatta la maggioranza. @gualtierieurope 'Manovra di cresc… - isabellafed : RT @FrancescoLollo1: ++ MOZIONE DI SFIDUCIA A CONTE E ALL'INTERO GOVERNO CON CENTRODESTRA E CON CHI CI STA ++ Fratelli d’Italia propone al… - Frances47226166 : RT @spinax64: Giorgia propone una mozione di sfiducia a @GiuseppeConteIT per dimostrare ai suoi alleati che lei è ostile a questo Governo??… - colicchio83 : RT @GiorgiaMeloni: Propongo a chi realmente voglia, come noi, mandare a casa il governo Conte, e comunque a tutto il centrodestra, di prese… -