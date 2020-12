MotoGP 2021: il calendario dei test prima dell’inizio della stagione (Di giovedì 31 dicembre 2020) La MotoGP è pronta a ripartire nei primi mesi del 2021 dopo una stagione fortemente condizionata dalla pandemia. Si comincia a febbraio con due sessioni di test, anche se la situazione andrà monitorata giorno per giorno per capire se le prove potranno svolgersi in sicurezza. I primi giorni in pista sono previsti in Malesia, sul circuito di Sepang, dal 18 al 21 febbraio. Ci si sposterà poi a Losail, in Qatar, dove i piloti correranno dal 10 al 12 marzo, prima del via ufficiale della stagione previsto il 28 marzo. IL PROGRAMMA DEI test 18-21 febbraio – test Sepang 10-12 marzo – test Losail SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Laè pronta a ripartire nei primi mesi deldopo unafortemente condizionata dalla pandemia. Si comincia a febbraio con due sessioni di, anche se la situazione andrà monitorata giorno per giorno per capire se le prove potranno svolgersi in sicurezza. I primi giorni in pista sono previsti in Malesia, sul circuito di Sepang, dal 18 al 21 febbraio. Ci si sposterà poi a Losail, in Qatar, dove i piloti correranno dal 10 al 12 marzo,del via ufficialeprevisto il 28 marzo. IL PROGRAMMA DEI18-21 febbraio –Sepang 10-12 marzo –Losail SportFace.

