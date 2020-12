Morto Samuel Little, il peggior serial killer della storia Usa (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'uomo descritto dalla polizia federale degli Stati Uniti come il peggior serial killer nella storia degli Stati Uniti, Samuel Little, che ha confessato 93 omicidi, è Morto ieri all'età di 80 anni: lo ha annunciato l'amministrazione penitenziaria della California. La causa della sua morte deve ancora essere ufficialmente determinata con un'autopsia da eseguire nella contea di Los Angeles, dove era stato incarcerato a fine 2014. Samuel Little ha confessato di aver ucciso 93 persone, la stragrande maggioranza delle quali donne, e la polizia federale (l'FBI) ha confermato la responsabilità in almeno cinquanta di questi omicidi.Questo ex pugile ha ucciso le sue vittime, spesso donne sole e appartenenti a ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'uomo descritto dalla polizia federale degli Stati Uniti come ilnelladegli Stati Uniti,, che ha confessato 93 omicidi, èieri all'età di 80 anni: lo ha annunciato l'amministrazione penitenziariaCalifornia. La causasua morte deve ancora essere ufficialmente determinata con un'autopsia da eseguire nella contea di Los Angeles, dove era stato incarcerato a fine 2014.ha confessato di aver ucciso 93 persone, la stragrande maggioranza delle quali donne, e la polizia federale (l'FBI) ha confermato la responsabilità in almeno cinquanta di questi omicidi.Questo ex pugile ha ucciso le sue vittime, spesso donne sole e appartenenti a ...

Agenzia_Italia : È morto Samuel Little, il serial killer più prolifico degli Usa - Marioli75350314 : RT @MediasetTgcom24: Morto in carcere Samuel Little, il 'peggior serial killer' della storia Usa: uccise 93 donne - globenoteslive : Morto Samuel Little, il più feroce serial killer degli Usa: confessò 93 omicidi - elaisafrenk : Liberarsene un pò prima no? Guarda che faccia... feccia Morto in carcere a 80 anni il peggior serial killer della… - Giornaleditalia : Usa, morto Samuel Little: aveva ucciso 93 donne -