Monza | Galliani | “Fiducia in Brocchi | Balotelli leader dentro e fuori dal campo Mercato? Abbiamo le idee chiare”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilsaluta il 2020 con una vittoria.Avvio di stagione da sogno per ilche, dopo la promozione in cadetteria, saluta il vecchio anno con una vittoria che regala ai biancorossi il terzo posto in classifica. Un anno importante per il club di Silvio Berlusconi, ripercorso dall'ad Adrianodurante un'intervista concessa ai microfoni di "-news". “Direi che questo orribile 2020, l'anno peggiore dal 1945, per i tifosi delsia stato un bel anno per la promozione in Serie B. Non vincevamo un campionato di Serie C da 23 anni, non eravamo in Serie B da 19, quindi da una generazione. Finalmente grazie all'arrivo di Silvio Berlusconi siamo riusciti nell'obiettivo. Chiudiamo l'anno con il terzo posto, avendo battuto la capolista per 3-0 e quindi mi sembra un anno da ricordare in mezzo a ...