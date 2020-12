Monza, Boateng e il primo gol di Balotelli in Serie B: l’ex Milan dedica un tweet a Super Mario (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ci ha messo soltanto quattro minuti. Per la precisione 232 secondi.Titolare alla sua prima convocazione con il Monza, Mario Balotelli ha messo a segno il suo primo gol in Serie B al primo pallone toccato, su assist di Carlos Augusto. E sarebbero state due le reti realizzate da Super Mario se al minuto 20 l'arbitro non avesse annullato il raddoppio per fuorigioco. In occasione della sfida valida per la sedicesima giornata di campionato, gli uomini di Cristian Brocchi hanno battuto la capolista Salernitana per 3-0, allungando la striscia di risultati utili di fila. "Ho sentito il presidente al termine della gara, era pazzo di gioia. Ha esclamato che da anni non vedeva una squadra giocare così bene", ha dichiarato l'amministratore delegato del club, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ci ha messo soltanto quattro minuti. Per la precisione 232 secondi.Titolare alla sua prima convocazione con ilha messo a segno il suogol inB alpallone toccato, su assist di Carlos Augusto. E sarebbero state due le reti realizzate dase al minuto 20 l'arbitro non avesse annullato il raddoppio per fuorigioco. In occasione della sfida valida per la sedicesima giornata di campionato, gli uomini di Cristian Brocchi hanno battuto la capolista Salernitana per 3-0, allungando la striscia di risultati utili di fila. "Ho sentito il presidente al termine della gara, era pazzo di gioia. Ha esclamato che da anni non vedeva una squadra giocare così bene", ha dichiarato l'amministratore delegato del club, ...

Mediagol : #Monza, Boateng e il primo gol di Balotelli in #SerieB: l’ex Milan dedica un tweet a Super Mario - calalaruta : Tutti possono esprimere il proprio pensiero, ma una riflessione sull'informazione si puo dare, per esempio, ieri se… - aammaturo : RT @MDolcinelli: Balotelli-Boateng, nel Monza, assieme, in una partita che si gioca il 30 dicembre, in Serie B, allenati da Brocchi Si fa… - infoitsport : Monza-Salernitana (mercoledì 30 dicembre, ore 16): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Boateng e Balotelli dal… - zazoomblog : Monza Boateng esalta Balotelli: “Felice di averti ritrovato piccolo fratello” - #Monza #Boateng #esalta #Balotelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Boateng Monza, Boateng celebra il primo gol di Balotelli: "Happy to have you back little brother" TUTTO mercato WEB Quattro minuti e gol con il Monza: il ritorno di SuperMario Balotelli

Quattro minuti per ritrovare gol e sorriso. L'avventura di SuperMario Balotelli con la maglia del Monza inizia nel migliore dei modi. Un esordio con marcatura dopo quasi un anno di astinenza e il 3-0 ...

Il Monza dei sogni sulle spalle di Berlusconi e Galliani

Il Monza sta iniziando a correre in Serie B e il duo Berlusconi-Galliani non vuole mancare l'obiettivo della promozione in Serie A.

Quattro minuti per ritrovare gol e sorriso. L'avventura di SuperMario Balotelli con la maglia del Monza inizia nel migliore dei modi. Un esordio con marcatura dopo quasi un anno di astinenza e il 3-0 ...Il Monza sta iniziando a correre in Serie B e il duo Berlusconi-Galliani non vuole mancare l'obiettivo della promozione in Serie A.