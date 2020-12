Modelle e influencer da sogno, ecco chi ha partecipato alla festa di Neymar (FOTO) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Continuano le polemiche in merito alla maxi festa organizzata da Neymar per il periodo di Capodanno. Al party a Rio de Janeiro hanno partecipato ben 500 persone e sono usciti i nomi di diverse Modelle famose. Tra di loro ci sono Jessica Bartlett, Michelle Nevius e Kiki Passo, invitate direttamente dall’attaccante del Paris Saint-Germain, ma anche l’influencer brasiliana Ana Liz Bittencourt. Altre, come le bellissime Camila Remedy e Fernanda Brum, sarebbero arrivate con un jet privato. Una festa a 360 gradi con Modelle e influencer che non passano certo inosservate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kiki Passo (@kikipasso) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Continuano le polemiche in meritomaxiorganizzata daper il periodo di Capodanno. Al party a Rio de Janeiro hannoben 500 persone e sono usciti i nomi di diversefamose. Tra di loro ci sono Jessica Bartlett, Michelle Nevius e Kiki Passo, invitate direttamente dall’attaccante del Paris Saint-Germain, ma anche l’brasiliana Ana Liz Bittencourt. Altre, come le bellissime Camila Remedy e Fernanda Brum, sarebbero arrivate con un jet privato. Unaa 360 gradi conche non passano certo inosservate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kiki Passo (@kikipasso) SportFace.

