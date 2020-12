Ministro Speranza: “Il coprifuoco resterà valido anche dopo l’Epifania” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “L’indice Rt dà segni di ripresa, dopo la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure di base delle zone gialle. Sì, ristoranti e bar chiusi alle 18, palestre e piscine chiuse così come cinema, teatri e stadi. Confermato il coprifuoco”. Lo ha detto il Ministro della salute, Roberto, Speranza, in un’intervista in cui tra le altre cose ha ribadito che il vaccino non sarà obbligatorio e che non preoccupano i ritardi di AstraZeneca. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) “L’indice Rt dà segni di ripresa,la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure di base delle zone gialle. Sì, ristoranti e bar chiusi alle 18, palestre e piscine chiuse così come cinema, teatri e stadi. Confermato il”. Lo ha detto ildella salute, Roberto,, in un’intervista in cui tra le altre cose ha ribadito che il vaccino non sarà obbligatorio e che non preoccupano i ritardi di AstraZeneca. SportFace.

