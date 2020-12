Ministro Speranza: «Gli stadi rimarrano chiusi anche dopo il 6 gennaio» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato della situazione epidemiologica in Italia. Ecco le dichiarazioni sugli stadi Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera. «L’indice Rt dà segni di ripresa, dopo la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure base delle zone gialle. Sì, ristoranti e bar chiusi alle 18, chiusi piscine, palestre, cinema, teatri, stadi. Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ildella Salute, Roberto, ha parlato della situazione epidemiologica in Italia. Ecco le dichiarazioni sugliRobertodella Salute, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera. «L’indice Rt dà segni di ripresa,la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure base delle zone gialle. Sì, ristoranti e baralle 18,piscine, palestre, cinema, teatri,. Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure enoi abbiamo ancora troppi casi e troppi morti». Leggi su Calcionews24.com

