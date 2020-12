Milik Napoli finisce in tribunale: cosa succede tra la società e il polacco (Di giovedì 31 dicembre 2020) Situazione tesa in casa Napoli per quanto riguarda Arkadiusz Milik: il polacco vorrebbe mettere in mora la società. cosa succede La storia tra Milik e il Napoli finirà (da vedere se a gennaio o giugno) o potrebbe essere già finita. Il Corriere dello Sport ricostruisce la vicenda tra la società e il polacco. Il club farebbe causa a Milik per un milione per i danni d’immagine (con lo spot al suo ristorante) e l’ammutinamento di novembre 2019. Milik, dal canto suo, non avrebbe ricevuto lo stipendio di ottobre (unico caso in società) e vorrebbe mettere in mora il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Situazione tesa in casaper quanto riguarda Arkadiusz: ilvorrebbe mettere in mora laLa storia trae ilfinirà (da vedere se a gennaio o giugno) o potrebbe essere già finita. Il Corriere dello Sport ricostruisce la vicenda tra lae il. Il club farebbe causa aper un milione per i danni d’immagine (con lo spot al suo ristorante) e l’ammutinamento di novembre 2019., dal canto suo, non avrebbe ricevuto lo stipendio di ottobre (unico caso in) e vorrebbe mettere in mora il. Leggi su Calcionews24.com

SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - CdS: 'Napoli-Milik, la lite finisce in tribunale' - SiamoPartenopei : Repubblica - Il Napoli lo cita in giudizio e Milik vuole rispondere: è guerra - SiamoPartenopei : Napoli-Milik, si va in tribunale! CorSport: ammutinamento e ristorante, ADL chiede 1 mln di danni! Arek minaccia az… - AzzurrissimoTwi : ?? ROTTURA TOTALE. Il Napoli cita Milik in giudizio: vuole un risarcimento di un milione - - Yuro_23 : RT @GoalItalia: Il Napoli porta Milik in Tribunale: vuole un risarcimento di un milione di euro [?? Corriere dello Sport] -