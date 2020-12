Milano: Capodanno con Pensieri illuminati sul Duomo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Pensieri illuminati vestiranno il Duomo di Milano a Capodanno: le riflessioni dei cittadini si trasformeranno in una grafica animata Il 31 dicembre il cuore di Milano si accenderà con l’arte per scandire il passaggio tra il 2020 e il 2021, con una lucente bacheca di Pensieri di comunità che, proiettati sulla facciata del Duomo, indicheranno luminosamente la via verso il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020)vestiranno ildi: le riflessioni dei cittadini si trasformeranno in una grafica animata Il 31 dicembre il cuore disi accenderà con l’arte per scandire il passaggio tra il 2020 e il 2021, con una lucente bacheca didi comunità che, proiettati sulla facciata del, indicheranno luminosamente la via verso il… L'articolo Corriere Nazionale.

