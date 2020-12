Milan, gli auguri di compleanno alla rossonera Federica Rizza / VIDEO (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milan NEWS - compleanno per Federica Rizza, giocatrice del Milan Femminile. Il club ha pubblicato un breve VIDEO di auguri su Twitter. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 31 dicembre 2020)NEWS -per, giocatrice delFemminile. Il club ha pubblicato un brevedisu Twitter. Pianeta

AntoVitiello : AC #Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostr… - PianetaMilan : #Milan, gli auguri di compleanno alla rossonera Federica Rizza / #VIDEO - Angolo_Milan : #Fantacalcio, volti già noti??: tutti gli ex della 15^ giornata di #SerieA 2020/21?? - ConteOliviero : Tre ore fa ho incontrato #PaoloFox, noto astrologo italiano. Stava uscendo da un bar con una copia della Gazzetta d… - infoitsport : Ibrahimovic a Sanremo, caos per gli orari delle partite: nel mirino Milan-Udinese -