Migranti, 3mila bloccati in Bosnia al gelo. Unhcr: “A rischio vite umane”. Di Maio: “Ue si attivi, corridoi umanitari o redistribuzione” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Siamo profondamente preoccupati per le condizioni precarie in cui si trovano attualmente i Migranti e i richiedenti asilo che hanno perso il rifugio e gli altri che sono rimasti bloccati lungo il confine in edifici abbandonati e campi di fortuna in questo periodo dell’anno. Con le forti nevicate recenti e le temperature sotto lo zero sicurezza, salute e protezione di queste persone sono a rischio immediato. Se non si agisce con la massima urgenza, si mettono a rischio delle vite umane“. E’ il nuovo appello lanciato dall’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, per un intervento in favore dei circa 3mila profughi bloccati al gelo nel nordovest della Bosnia-Erzegovina, al confine con la Croazia, dopo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Siamo profondamente preoccupati per le condizioni precarie in cui si trovano attualmente ie i richiedenti asilo che hanno perso il rifugio e gli altri che sono rimastilungo il confine in edifici abbandonati e campi di fortuna in questo periodo dell’anno. Con le forti nevicate recenti e le temperature sotto lo zero sicurezza, salute e protezione di queste persone sono aimmediato. Se non si agisce con la massima urgenza, si mettono adelle“. E’ il nuovo appello lanciato dall’, l’Agenzia Onu per i Rifugiati, per un intervento in favore dei circaprofughialnel nordovest della-Erzegovina, al confine con la Croazia, dopo che ...

Il dramma dei migranti bloccati al freddo e perseguitati al confine fra Croazia e Bosnia

Numerose organizzazioni umanitarie internazionali hanno denunciato le deplorevoli condizioni in cui vivono circa 3mila rifugiati nel nord-ovest della Bosnia-Erzegovina, costretti da giorni a dormire a ...

