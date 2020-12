Meteo sempre più invernale: le possibilità di avere il freddo storico (Di giovedì 31 dicembre 2020) Meteo invernale, ogni anno si rischia l’evento di freddo storico.L’Inverno 2020/2021 passerà alla storia? Si, no, forse… Oggi vogliamo provare a dare una risposta a un quesito Meteo che in tanti ci state ponendo ed è appunto il seguente: l’Inverno ha le potenzialità per entrare negli annali Meteorologici? Partiamo da un presupposto e dobbiamo tenerlo bene a mente: le proiezioni stagionali erano ben altre, anzi lo sono tutt’ora. Ricordiamoci che si parlava di una stagione spesso mite, anticiclonica, poco o niente nevosa. Ma fin da ottobre, allorquando iniziammo a trattare l’argomento, manifestammo non poche perplessità. Per carità, non possiamo non dare qualche giustificazione ai potenti calcolatori: impossibile prevedere tutte le variabili atmosferiche. Impossibile, ad esempio, ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020), ogni anno si rischia l’evento di.L’Inverno 2020/2021 passerà alla storia? Si, no, forse… Oggi vogliamo provare a dare una risposta a un quesitoche in tanti ci state ponendo ed è appunto il seguente: l’Inverno ha le potenzialità per entrare negli annalirologici? Partiamo da un presupposto e dobbiamo tenerlo bene a mente: le proiezioni stagionali erano ben altre, anzi lo sono tutt’ora. Ricordiamoci che si parlava di una stagione spesso mite, anticiclonica, poco o niente nevosa. Ma fin da ottobre, allorquando iniziammo a trattare l’argomento, manifestammo non poche perplessità. Per carità, non possiamo non dare qualche giustificazione ai potenti calcolatori: impossibile prevedere tutte le variabili atmosferiche. Impossibile, ad esempio, ...

Bt40021531 : RT @ilmeteoit: #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, ancora #FREDDO, tante #PIOGGE e #NEVICATE in #PIANURA - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, ancora #FREDDO, tante #PIOGGE e #NEVICATE in #PIANURA - infoitinterno : Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, da Lunedì Sempre più FREDDO poi ancora PIOGGE e NEVICATE in PIANURA pure per la BEFANA - SonTommaso : @meb Il meteo dalle vostre parti sempre uguale? Novanta gradi,percepiti venti centimetri a quanto pare...???????????? - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmeteoit: #Meteo #PROSSIMA #SETTIMANA: ancora #PIOGGE e #NEVICATE in #PIANURA, pure per la #BEFANA -