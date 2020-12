Meteo Italia verso il 16 gennaio: GELO russo, il rischio cresce (Di giovedì 31 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione, pur nella naturale caoticità del lungo termine, stanno fiutando qualcosa. Probabilmente qualcuno avrà già colto indizi importanti, indizi che lasciano presagire un cambiamento Meteo climatico imponente. Le dinamiche contemplate rispecchiano, seppur in fase embrionale, quel che sta accadendo lungo l’intera colonna atmosferica. Evitiamo i tecnicismi – per approfondimenti in materia vi rimandiamo ad altri articoli dei colleghi – ma non possiamo esimerci dal dirvi che il Vortice Polare potrebbe effettivamente andare incontro a una destrutturazione. Non è un caso, quindi, se continueremo a osservare manovre prettamente invernali. Sino al 10 gennaio, ad esempio, l’aria fredda del Circolo Polare Artico potrebbe continuare a colpirci e con essa le nevicate a bassa o ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione, pur nella naturale caoticità del lungo termine, stanno fiutando qualcosa. Probabilmente qualcuno avrà già colto indizi importanti, indizi che lasciano presagire un cambiamentoclimatico imponente. Le dinamiche contemplate rispecchiano, seppur in fase embrionale, quel che sta accadendo lungo l’intera colonna atmosferica. Evitiamo i tecnicismi – per approfondimenti in materia vi rimandiamo ad altri articoli dei colleghi – ma non possiamo esimerci dal dirvi che il Vortice Polare potrebbe effettivamente andare incontro a una destrutturazione. Non è un caso, quindi, se continueremo a osservare manovre prettamente invernali. Sino al 10, ad esempio, l’aria fredda del Circolo Polare Artico potrebbe continuare a colpirci e con essa le nevicate a bassa o ...

