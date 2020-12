METEO Italia. Maltempo invernale a più riprese, inizio Anno Nuovo con neve (Di giovedì 31 dicembre 2020) METEO SINO ALL’EPIFANIA 2021, ANALISI E PREVISIONE Un Nuovo peggioramento raggiunge l’Italia, con l’inverno che fa davvero sul serio. Una gigantesca depressione fredda abbraccia gran parte del Continente. Quello presente in Europa è uno dei lobi del Vortice Polare, alimentato dalla continua discesa di correnti d’estrazione artica, che, nell’impatto con il Mediterraneo, generano contrasti esplosivi. Perturbazioni in serie raggiungono l’Italia, in seno a vortici di bassa pressione secondari. Il Maltempo si rinnova e penalizza maggiormente le regioni tirreniche, più esposte alle correnti umide occidentali che sospingono i fronti perturbati. La presenza d’aria fredda favorisce nevicate a quote basse, specie sul Nord Italia. Ulteriori fasi d’instabilità invernale ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020)SINO ALL’EPIFANIA 2021, ANALISI E PREVISIONE Unpeggioramento raggiunge l’, con l’inverno che fa davvero sul serio. Una gigantesca depressione fredda abbraccia gran parte del Continente. Quello presente in Europa è uno dei lobi del Vortice Polare, alimentato dalla continua discesa di correnti d’estrazione artica, che, nell’impatto con il Mediterraneo, generano contrasti esplosivi. Perturbazioni in serie raggiungono l’, in seno a vortici di bassa pressione secondari. Ilsi rinnova e penalizza maggiormente le regioni tirreniche, più esposte alle correnti umide occidentali che sospingono i fronti perturbati. La presenza d’aria fredda favorisce nevicate a quote basse, specie sul Nord. Ulteriori fasi d’instabilità...

firenzemeteoit : Mappe #meteo variazioni #temperature prossimi giorni in #Italia e #Europa. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #minime e #massime in #Italia previste domani (01-01-2021). Modello utilizzato: #GFS. Alt… - lillydessi : Meteo Capodanno: il 2021 comincia con pioggia e neve anche in pianura - firenzemeteoit : Mappe #meteo #anomalie di #temperatura a #850 #hPa in #Italia . Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione… - InMeteo : Allerta meteo della Protezione Civile: capodanno con nevicate e temporali sull’Italia -