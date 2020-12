Meteo domani venerdì 1 gennaio: arriva la neve di Capodanno, rischio nelle città (Di giovedì 31 dicembre 2020) Meteo domani venerdì 1 gennaio: bollettino Meteo critico per il primo giorno del 2021, con neve e temporali protagonisti in molte regioni Primo giorno dell’anno all’insegna della neve abbondante sulle regioni del Nord, anche in pianura. Il vortice ciclonico che sta per abbattersi sulla penisola a partire dalla serata di oggi arriva dal cuore dell’Europa. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 31 dicembre 2020): bollettinocritico per il primo giorno del 2021, cone temporali protagonisti in molte regioni Primo giorno dell’anno all’insegna dellaabbondante sulle regioni del Nord, anche in pianura. Il vortice ciclonico che sta per abbattersi sulla penisola a partire dalla serata di oggidal cuore dell’Europa. L'articolo proviene da Leggilo.org.

DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, venerdì #1gennaio, in sei regioni ?? Consulta il bollettino #protezionecivile #31dicembre… - DPCgov : ?????Venti forti e neve a quota di pianura ?? Domani lunedì #28dicembre: ???? #allertaARANCIONE su Emilia-Romagna e Pug… - RegLiguria : [27/12-13.00] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo per NEVE e TEMPORALI a partire da questa sera. Questo il dettaglio… - infoitinterno : Maltempo con temporali, allerta meteo per domani 1° gennaio: le regioni a rischio a Capodanno - infoitinterno : Neve a Capodanno: allerta meteo in Emilia Romagna. Previsioni di domani -