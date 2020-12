Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella | anticipazioni

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Manca ormai poco al tradizionaleche, come ogni 31 dicembre, il Capo dello Stato rivolgerà agli italiani: ecco i temi sul tavolo del. In questo strano Capodin cui l’emergenza Covid sembra aver fatto piazza pulita di ogni consuetudine e tradizione, resta almeno un punto fermo: ildel Capo dello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Mattarella, il discorso di fine anno: dove come e quando vedere il messaggio del Presidente della Repubblica. Erani molti anni che un discorso di fine anno non era così atteso. Dopo un anno molto ...Siamo a fine anno. In attesa del riassunto di ciò che è accaduto nel 2020 e degli auspici e dei buoni propositi per il 2021 che ascolteremo da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ...