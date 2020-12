Mercoledì 30 Dicembre 2020 – 289ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 31 dicembre 2020) seduta Ora inizio: 09:02 Dopo aver rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo 1 con 156 voti favorevoli e 124 contrari, l’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 2054 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Ieri si è svolta la discussione generale, senza relazione, e il Governo ha posto la questione di fiducia sull’articolo 1 nel testo identico a quello approvato dalla Camera. Questa mattina, al dibattito sulla fiducia, hanno partecipato i sen. De Bertoldi, De Carlo (FdI), Agnese Gallicchio, Lanzi (M5S), Fantetti (Misto), Zanda (PD), Licia Ronzulli (FI), Tosato (L-SP). I senatori di opposizione hanno posto l’accento sul fatto che per la prima volta nella storia della Repubblica la manovra finanziaria è giunta blindata in Senato il 28 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 31 dicembre 2020)Ora inizio: 09:02 Dopo aver rinnovato la fiducia al Governo approvando l’articolo 1 con 156 voti favorevoli e 124 contrari, l’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 2054 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Ieri si è svolta la discussione generale, senza relazione, e il Governo ha posto la questione di fiducia sull’articolo 1 nel testo identico a quello approvato dalla Camera. Questa mattina, al dibattito sulla fiducia, hanno partecipato i sen. De Bertoldi, De Carlo (FdI), Agnese Gallicchio, Lanzi (M5S), Fantetti (Misto), Zanda (PD), Licia Ronzulli (FI), Tosato (L-SP). I senatori di opposizione hanno posto l’accento sul fatto che per la prima volta nella storia della Rela manovra finanziaria è giunta blindata in Senato il 28 ...

