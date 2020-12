Mercato Juventus, Khedira allo scoperto: le parole su futuro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sami Khedira ha confermato la volontà di trasferirsi in Premier League per ritrovare il rettangolo di gioco dopo essere stato escluso da Andrea Pirlo nel nuovo progetto della Juventus. Il centrocampista, seguitissimo soprattutto dall’Everton, ha rilasciato una lunga intervista tramite i microfoni del “The Athletic”. Mercato Juventus: le parole di Khedira “È insolito per me e non sono soddisfatto. Sono un ragazzo competitivo, voglio giocare. Ma nel frattempo mi sono adattato alla situazione e cerco di sfruttarla al meglio. Faccio parte della preparazione del giorno della partita e dell’analisi video. La mia influenza è ancora lì. Leggi anche:Mercato Juventus, l’agente di Emerson Palmieri: “Avevano un accordo” La Premier League manca ancora nella mia ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 31 dicembre 2020) Samiha confermato la volontà di trasferirsi in Premier League per ritrovare il rettangolo di gioco dopo essere stato escluso da Andrea Pirlo nel nuovo progetto della. Il centrocampista, seguitissimo soprattutto dall’Everton, ha rilasciato una lunga intervista tramite i microfoni del “The Athletic”.: ledi“È insolito per me e non sono soddisfatto. Sono un ragazzo competitivo, voglio giocare. Ma nel frattempo mi sono adattato alla situazione e cerco di sfruttarla al meglio. Faccio parte della preparazione del giorno della partita e dell’analisi video. La mia influenza è ancora lì. Leggi anche:, l’agente di Emerson Palmieri: “Avevano un accordo” La Premier League manca ancora nella mia ...

