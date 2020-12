Mercato Juventus, Bernardeschi in Germania: l’ultima idea (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere incredibilmente in Germania. La Juventus programma la prossima sessione di Mercato ed è consapevole che sono necessarie delle cessioni per garantire nuove entrate ad Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima squadra ad aver preso informazioni per l’esterno ex Fiorentina sarebbe l’Hertha Berlino. Mercato Juventus: Bernardeschi in uscita I dirigenti bianconeri vorrebbero cedere il ragazzo a titolo definitivo per garantire liquidità alle casse della società , ma un’alternativa sarebbe anche quella di inserire il cartellino come contropartita tecnica. Leggi anche:Locateli Juventus, arriva la verità di De Zerbi Negli ultimi giorni, infatti, la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il futuro di Federicopotrebbe essere incredibilmente in. Laprogramma la prossima sessione died è consapevole che sono necessarie delle cessioni per garantire nuove entrate ad Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,squadra ad aver preso informazioni per l’esterno ex Fiorentina sarebbe l’Hertha Berlino.in uscita I dirigenti bianconeri vorrebbero cedere il ragazzo a titolo definitivo per garantire liquidità alle casse della società , ma un’alternativa sarebbe anche quella di inserire il cartellino come contropartita tecnica. Leggi anche:Locateli, arriva la verità di De Zerbi Negli ultimi giorni, infatti, la ...

