Mercati europei deboli nell’ultimo giorno di contrattazioni

(Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Aprono in ribasso le borse europee,didell’anno. Oggi sono comunque chiuse per festività le borse di Milano, Germania e Svizzera, mentre per quelle aperte è prevista chiusura anticipata. Affonda Londra, con un ribasso dell’1,52%, e preda dei venditori Parigi, con un decremento dello 0,70%. Perde lo 0,50% la Borsa di Amsterdam, lo 0,60% quella portoghese. L’apertura degli scambi poco brillante dei listisegue la chiusura in negativo deiasiatici, con il Nikkei 225 che ha archiviato la seduta con un leggero calo dello 0,45% e gli scambi poco brillanti di ieri della borsa americana, che ha chiuso poco sopra la parità.