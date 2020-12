Melanzane trifolate in padella

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Le sono una ricetta facile, veloce e soprattutto molto utile. Potete utilizzarla come contorno, magari insieme al formaggio o del pollo, oppure utilizzare questeper una pasta fredda. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 4medie Sale fino q.b. 5-6 cucchiai di olio evo 3 spicchi d’aglio grandi Per preparare le come prima cosa lavate leed asciugatele bene. Poi rimuovete le due estremità e tagliate lea tocchetti, per farlo potete dividere prima a metà per lungo e poi nuovamente a metà di lungo e infine tagliare i pezzetti cercando di dare la stessa dimensione per agevolare la cottura delle. Una volta che lesaranno tagliate mettetele in un ...