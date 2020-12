Meghan Markle e il principe Harry fanno un passo indietro: il ritorno dalla Regina (Di giovedì 31 dicembre 2020) Meghan Markle, dopo la ‘Megxit’, torna a Londra e lo fa con una richiesta ben specifica per la Regina. Ecco che cosa ha chiesto alla sovrana Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesMeghan Markle e il marito Harry sono pronti a rinunciare del tutto ai loro titoli nobiliari della Famiglia Reale? Così non sembrerebbe. Infatti, i duchi di Sussex hanno deciso di tornare nella capitale inglese per fare una specifica richiesta alla Regina Elisabetta. A quanto pare la ‘Megxit’ sta subendo un arresto, nonostante sia in fase definitiva. La coppia reale, che ha abbandonato il Regno Unito per trasferirsi in California, negli Stati Uniti, ha intenzione di posticipare il definitivo distacco dalla Famiglia Reale, così da poter ancora utilizzare i ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020), dopo la ‘Megxit’, torna a Londra e lo fa con una richiesta ben specifica per la. Ecco che cosa ha chiesto alla sovrana Fonte foto: Getty Images / Getty Imagese il maritosono pronti a rinunciare del tutto ai loro titoli nobiliari della Famiglia Reale? Così non sembrerebbe. Infatti, i duchi di Sussex hanno deciso di tornare nella capitale inglese per fare una specifica richiesta allaElisabetta. A quanto pare la ‘Megxit’ sta subendo un arresto, nonostante sia in fase definitiva. La coppia reale, che ha abbandonato il Regno Unito per trasferirsi in California, negli Stati Uniti, ha intenzione di posticipare il definitivo distaccoFamiglia Reale, così da poter ancora utilizzare i ...

