Mattino Cinque torna prima del previsto | ecco quando

(Di giovedì 31 dicembre 2020)tronerà sulla rete del biscionedel. Federica Panicucci e Francesco Vecchi, a sorpresa, saranno anticipatamente protagonisti della fascia mattutina di Canale. A darne la notizia è stato un tweet, che trovate di seguito, dell’account ufficiale di ‘Qui Mediaset’. I due conduttori terranno compagnia ai telespettatori e agli appassionati del talk show già da domani, venerdì 1 gennaio 2021. Una bella notizia, soprattutto per la conduttrice di, dal momento che i vertici Mediaset hanno deciso di cancellare il concerto di Capodanno che avrebbe dovuto presentare inserata il 31 dicembre, preferendogli una puntata speciale del GF Vip 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver visto sfumata la diretta in ...

Il 2021 di Mattino Cinque inizia prima del previsto. A sorpresa, domani – venerdì 1° gennaio – Francesco Vecchi e Federica Panicucci si 'riprenderanno' la mattina di Canale 5 con un lungo speciale in ...